違規停車遭警盤查 毒品辯稱是壯陽藥 20:092020/05/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡姓男子持有毒品遭警盤查，卻辯稱是壯陽藥。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡姓男子持有毒品遭警盤查，卻辯稱是壯陽藥。（翻攝照片） 蔡姓男子22日晚間10時許違規將汽車停放於新北市三重區龍門路，新北市保安警察大隊員警上前盤查，發現他手中持有不明藥物，蔡嫌辯稱說是壯陽用藥，但員警現場以毒品試劑檢驗為陽性反應，經查為三級毒品卡西酮藥丸6顆，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。 新北市保安警察大隊表示，「防疫不打烊，治安無假期！」防疫期間，新北保大對於治安維護工作仍沒鬆懈，將持續運用有限警力在最需要的地方，有效打擊不法毒品及防制暴力犯罪，全力維護民眾安全及優質的治安環境。 (中時 ) #毒品 #治安 #新北市 #保安 #保安警察 也許您會感興趣 社會熱門新聞 深夜帶獒犬逛街被嗆 溪湖2男1女毆死街友 - 社會 人妻上山採藥加碼車震墜谷 小鮮肉急跳車慘死 - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 愛老男人遭榮譽處決 少女被父親鐮刀砍頭 - 社會 分居人夫不耐寂寞 捏爆人妻小3機車行夜夜喇叭嚎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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