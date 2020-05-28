蔡姓男子持有毒品遭警盤查，卻辯稱是壯陽藥。（翻攝照片）

蔡姓男子22日晚間10時許違規將汽車停放於新北市三重區龍門路，新北市保安警察大隊員警上前盤查，發現他手中持有不明藥物，蔡嫌辯稱說是壯陽用藥，但員警現場以毒品試劑檢驗為陽性反應，經查為三級毒品卡西酮藥丸6顆，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

新北市保安警察大隊表示，「防疫不打烊，治安無假期！」防疫期間，新北保大對於治安維護工作仍沒鬆懈，將持續運用有限警力在最需要的地方，有效打擊不法毒品及防制暴力犯罪，全力維護民眾安全及優質的治安環境。

(中時 )