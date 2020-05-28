「榮譽處決」（honour killing）這種殘忍的舊思維，仍在世界各地發生，來自伊朗一名13歲的少女阿什拉菲（Romina Ashrafi），與34歲男友哈瓦里（Bahamn Khavari）相戀，但父親反對兩人戀情，私奔5天後被父親帶回家，在睡夢中慘遭鐮刀斬首。

因為年紀相距甚大，阿什拉菲與男友的愛情不被祝福，父親強烈反對他們交往，因此兩人約好一起私奔，兩人家長報警找人，5天後警方找到阿什拉菲，儘管她向警方表示可能會遭到父親暴力對待、害怕有生命危險，但根據法律，警方還是得讓父親帶她回家。

結果回家後果真發生悲劇，父親趁阿什拉菲睡覺時，以榮譽處決之名，拿鐮刀斬斷她的頭，事後拿著凶器到警局自首。這起謀殺案在伊朗引起高度關注，伊朗總統羅哈尼，當天就要求盡快通過反暴力法案；婦女組織也要求必須特別調查此案，透露若父親定罪，可能最多僅面臨10年徒刑。

根據美聯社報導，伊朗女性平均結婚年齡23歲，而法定結婚年齡為13歲，而許多中東傳統地區認為，男女私奔是女性的錯，且玷汙家族榮譽；伊朗反對榮譽處決法案多年未能實施，也幾乎沒有關於類似案件的受害人數，僅當地媒體偶爾會報導。

(中時電子報)