為抵制友訊市場派於6月1日召開股東臨時會，友訊科技以前勁投資公司為聲請人向台北地方法院聲請定暫時狀態之處分，28日經台北地方法院裁定（109年度全字第181、183號），其所聲請定暫時狀態之處分（暫停召開6月1日股東臨時會）遭法院駁回，對此，友訊市場派表示，6月1日的股東臨時會仍會如期、合法的召開。

友訊公司派為了阻止鍾祥鳳、馮忠鵬於6月1日召開股東臨時會，在會中解任現有公司派董事成員，包括高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資之法人代表及獨立董事陳立君等五席董事，日前向法院提出聲請定暫時狀態之處分。

根據裁定判決書所載，友訊公司派訴請內容為鍾祥鳳、馮忠鵬於任職獨董期間向友訊索取超額顧問費，故獨董身分自然解任，故不具召開股東臨時會之身分，請求法院暫停股東臨時會的召開。

惟根據裁判書所示，法院認為友訊公司派所提出之證據，包含支票、簽收單、匯款記錄均不足以造成獨董自然解任之事實，故其假處分之聲請不能准許。「是就形式登記而言，相對人（鍾祥鳳、馮忠鵬）仍為友訊公司之獨立董事……，聲請人聲請定本件暫時狀態處分，雖就本件之請求已為釋明，惟秉位提出能即時調查之證據，以釋明係為防止重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形所必要，且不得以供擔保以補釋明之欠缺，故其聲請不能准許。」

由於鍾祥鳳、馮忠鵬之獨董身分確認與否，至目前為止，友訊公司派方面尚無法提出確切證據供法院採信，而根據現有公司法二人在未確認達自然解任條件時，仍具有獨立董事之身分，得合法召開6月1日所舉行之股東臨時會。

換言之，市場派6月1日召開的股東臨時會，應該是開定了。

(工商 )