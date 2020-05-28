李翊君、檢場的19歲女兒王敏淳（香奈兒）將推出單曲〈第七次的掰掰〉，熱愛音樂的她，被嚴爵相中簽入旗下公司，28日舉辦新歌發表會，公司獻上「七個掰掰」道具，要向七個行為說掰掰，包括吃甜食、談戀愛、賴床等，她表示不能吃甜食是最困難，對於禁愛令，她認為還好，至今是母胎單身，分享偶像是彭于晏，害羞說前天夢到彭于晏一起聊天。

她的老闆嚴爵昨在VCR中，獻上祝福，香奈兒一看到嚴爵，忍不住淚崩，直言過去因戲與嚴爵結緣，很感謝嚴爵的栽培、支持，嚴爵像是她的哥哥一樣，「看到嚴爵哥就很感動。」

而香奈兒的父母昨皆未到場力挺，香奈兒解釋事前有特地勸阻媽媽到現場，因為擔心媽媽比她更緊張。她的新歌推出後，父母都有聽過，母親李翊君是知名歌手，她透露在音樂上，有時會與母親意見不合、起爭執，2人就會各自回房間，但很快就會和好。

香奈兒透露母親會管她的衣著，不能穿太短的上衣、褲子，媽媽曾批評：「我覺得很醜，妳褲子很緊、好胖。」讓香奈兒笑說媽媽講話很直接。香奈兒目前讀波士頓伯克利音樂學院二年級，因近來新冠肺炎疫情肆虐，學校停課，她3月返台，憶起在美國時，母親很緊張，一天打6通電話給她，催促趕快整理行李回台，她笑說在台灣一見到家人，媽媽立刻拿起酒精噴她，喊：「離我遠一點，快去洗澡。」與父母沒接觸。

王敏淳舉辦新歌發表會。（吳松翰攝）

王敏淳舉辦新歌發表會，嚴正嵐到場站台。（吳松翰攝）

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