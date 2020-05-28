黃暐瀚：罷韓、反罷韓都犯了這個錯

再過一個星期，就要舉行罷韓投票，罷韓、反罷韓動作頻頻。資深媒體人黃暐瀚表示，這次罷韓、反罷韓，都犯了「太過著急」的錯。

黃暐瀚在臉書貼文表示，挺韓的支持者焦慮，希望找出反制方法；罷韓的倡議者更焦慮，很怕最後臨門缺一腳，罷韓高票，卻不過關，那就白忙一場。這次罷韓、反罷韓，都犯了「太過著急」的錯。

針對罷韓使用法務部logo、送130元洗手液、黑道監票等動作，黃暐瀚指出，一.法務部長居然表示罷韓文宣用法務部logo「可以原諒」。那往後各政府機關的徽章被盜用，檢察官還要不要辦？二.邊送一瓶130元洗手液，還邊發傳單，嘴上補句記得去投票，可能涉及賄選了。洗手液價值遠遠超過當年法務部長陳定南所定下的30元標準，但是法務部表示「30元不是唯一標準」，是預告這案子不會有罪嗎？

三.韓國瑜發5000萬紓困金與市政宣傳，罷韓團體提告反罷免。問題是哪個市長不做市政文宣？過去陳菊市長年年印製「向市民報告」，尹立當時有覺得不妥嗎？還是他認為韓國瑜與高雄市政府沒有宣傳市政的權利呢？四.警政署長陳家欽竟說傳言有黑道要監票，卻沒證沒據，還像是個警政署長嗎？如果真有其事，那就派大批保警進駐高雄1823個投開票所，還全程錄影，看誰敢來鬧事？

黃暐瀚還指出，「呼籲民眾監票」可能也不妥，監票已被污名化，挺韓人士去不去，變成兩難。事實上，每個投開票所都設有主任管理員跟主任監察員。每一個管理員都對應有另外一名「監察員」，在旁邊觀看。所以投開票所都已經有很完整的計票監票設計。如果韓粉不清楚狀況，真的在4點前跑去錄影監察，那是會觸法的，也可能引來無謂的衝突。一旦爆發衝突，對韓國瑜來說，那就是扣分了。

(中時電子報)