澎湖馬公加油站出現漏油！中油今主動公布，今日馬公加油站進行油槽自主檢測，發現有漏油情況，經檢查共洩漏22公秉(2萬2000公升)。隨即通報總公司與澎湖環保局，目前油料已滲漏到土壤，因該站鄰近海面，已設置截油溝、拉起吸油棉索，避免汙染海水。

馬公加油站旺季每日發油量20公秉，因屬觀光據點，銷量甚至比本島很多油站好。由於該油槽從1989年就建置，中油懷疑可能是老舊腐蝕關係，但後續仍要吊出油槽請專業公司檢查，才能確認。

中油表示，是在昨日(27)進行檢測時，發現3號油槽試壓時出現異常現象，油槽存量明顯下降，經檢查共少22公秉，立即通報環保等相關單位，並展開應變措施。

目前22公秉汽油已滲漏到加油站底下土壤，澎湖環保局已進行檢測，中油則設置截油溝及浮油回收井，防止油料外洩至站區外。目前也已發現截油溝攔阻到洩油。而初步檢測油槽旁馬公直銷中心地下室、台電人孔及排水溝，油氣濃度皆為O％，

由於該站緊鄰碼頭，離海面只有2、30公尺，馬公汽車加油站已於馬公第二漁港西南側海面施設3道吸油棉索，要攔油避免污染海域。由於只有一個油槽洩漏，加油站仍會維持營運，後續會提污染整治計畫，進行復原。

(中時 )