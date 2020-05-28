國民黨立委葉毓蘭。（資料照片）

陸委會主委陳明通。（資料照片）

立法院內政委員會今（28）日上午安排陸委會主委陳明通、移民署長邱豐光出席提出「香港澳門關係條例修法意見及因應」報告並備質詢。國民黨立委葉毓蘭、陳玉珍質詢時都嘲諷民進黨政府過去否定ECFA，如今卻還要繼續ECFA。

根據《中評網》報導，兩岸關係持續高度對立，《海峽兩岸經濟合作架構協議》亦即「ECFA」是否中斷？一直是外界關切的議題，藍委今天上午在質詢時，接連嘲諷民進黨說ECFA是糖衣毒藥，如果還要ECFA是要繼續服毒嗎？陸委會主委陳明通強調「要繼續」，因為ECFA早收清單這幾年下來大家也都接受。

國民黨立委葉毓蘭嘲諷，民降檔過去曾說ECFA是糖衣毒藥，這麼討厭ECFA，要不要停止？陳玉珍也嘲諷，民進黨既然說ECFA是糖衣毒藥，但現在態度卻說還要繼續，所以是希望繼續服毒嗎？要繼續也沒關係，反正民進黨政府的「髮夾彎」不是第一次！

陸委會主委陳明通表示，ECFA沒有停不停的問題，就是繼續，因為到現在沒接到通知說要停止。

(中時電子報)