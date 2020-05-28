LG看好台灣大尺寸電視當道，在台正式推出全球第1款88吋8K OLED電視，訂價21.9萬元，鎖定金字塔頂端消費族群，同時推出全新OLED電視、1奈米電視與UHD 4K電視系列產品，建構完整LG電視產品線。

LG表示，2020年LG電視新品技術規格全面升級，搭載第三代OLED電視專用AI影音處理晶片（α9），提供身歷其境的影院級視聽饗宴並內建家用物聯網裝置，透過AI語音聲控輕鬆操控家中大小家電，享受智慧便利生活。

台灣LG董事長宋益煥表示：「OLED電視引領現在市場趨勢，越來越多品牌也相繼投入，LG 身為全球消費性電子產品領導品牌，一直以領先業界的頂尖技術維持市場NO.1的好成績。今年推出全球最大尺寸8K OLED電視，希望再為消費者帶來視覺感官新境界，未來也將持續不斷創造革命性的觀賞體驗，提供消費者最佳的視聽享受，持續引領全球電視市場發展。」

LG指出，LG這次發表OLED AI語音物聯網電視採用LG獨家OLED自體發光技術，8K OLED電視由超過1億個獨立自體發光的子像素打造，搭配第三代OLED電視專用AI影音處理晶片（α9），透過深度學習演算法自動將影像調整至最佳畫面，展現極致絕美的畫質與色彩表現，提供觀賞者最具沉浸感的影像畫面，感受與眾不同的視覺體驗。

LG表示，LG 8K OLED電視導入深度學習技術，以AI 8K畫質提升技術將2K或4K的影像內容提升至接近8K，提供低雜訊、高銳利度的清晰畫面。同時內建視訊解碼器可透過Youtube、HDMI 與USB數位輸入8K訊號來源，將原始8K影像內容流暢播放，為觀賞者帶來生動、細緻8K影像。

LG表示，LG在2020年全系列電視搭載LG獨家的家用物聯網裝置，利用ThinQ AI技術將電視打造成智慧生活中心，透過AI語音滑鼠遙控器，語音聲控家中連網家電，還可查詢、確認連網家電狀態，實現智慧便利的居家生活。

(工商 )