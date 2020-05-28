鄭文燦和庇護生一起手作黏貼公文彌封文件。(蔡依珍攝)

桃園第10家庇護工場「禾豐文創印刷」將於6月營運，也是首間進駐社會住宅的庇護工場，桃園市長鄭文燦搶先視察，並和重度多重障礙的庇護生小誠一起手作黏貼公文彌封文件袋，小誠父母眼眶泛紅感謝讓27歲的兒子有落腳之處，在新北已經營庇護工場12年的林介平說，協助1位身障者穩定就業，就能解決1個家庭的問題。

桃園市禾豐文創印刷庇護工場是桃園市第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，提供6位庇護性身心障礙者，1位見習者就業機會，從事美術排版設計、印刷品後製加工、禮品包裝、文創印刷產品等服務，預計於6月1日正式營運，市府將向禾豐採購公文夾、彌封文件袋等產品，他也當場和庇護生一起動手做，笑言：「這可以任命大官唷！」

鄭文燦說，桃園市庇護工場型態多元，包括食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣等服務類，希望各界踴躍購買及使用庇護工場的產品或服務，一起支持身障朋友，桃園也積極推廣設立庇護工場，勞動局也規畫在八德1號、八德2號、蘆竹2號社會住宅及勞教大樓成立庇護工場，朝向20家庇護工場的目標邁進。

「能幫助1位身障者穩定就業，就能解決1個家庭的問題！」台灣聚美公司總經理林介平，12年前就在新北成立維凱創意印刷庇護工場，將成功經驗移植到桃園，他提到庇護生專注度與服從性高，一個口令一個動作，只要將手工製作拆解、重新設計生產線，搭配適合的輔具，讓庇護生執行單一指令，就能製作各式文創印刷產品。

林介平提到，操作機械的危險性高，不適合庇護生，坦言庇護工場要獲利很困難，但希望能長久經營，幫助更多個家庭，讓身障者可以自己自足、接觸社會，不再只是封閉在家。

(中時 )