Gogoro發表首款電動單車Gogoro Eeyo。（Gogoro提供）

Gogoro表了極輕量化的 Gogoro Eeyo™ 1 智慧電動單車與 Gogoro Eeyo™ Smartwheel。為了克服日常城市交通裡，騎士們所要面對的各種挑戰，Eeyo 1 首重於帶給使用者靈巧敏捷的騎乘感受，有別於傳統電動輔助自行車主要為滿足載物代步的基本需求。Eeyo1 將於今年夏天在美國、歐洲與台灣等地正式開始販售。

Gogoro 共同創辦人暨執行長陸學森表示：「電動單車並不一定要拖著顆笨重的電池，我們將 Eeyo 1 打造成極輕量、快速、敏捷，與充滿樂趣。 Eeyo 1 極具設計感的無立管車架，搭配動力強勁的 Eeyo Smartwheel， 讓 Eeyo 1 成為一架熱血的時光機器，帶我們重享年少時期那純粹而愉悅的騎乘感受。」

Gogoro 向來致力於為都會裡生活、工作、穿梭的人們，打造更智慧與潔淨的交通方式。Gogoro Eeyo 則是 Gogoro 最新的人力與電能混合動力品牌，期待在輕量化電動輔助交通工具的領域中實現更多的創新。而其第一款推出產品，即為 Eeyo Smartwheel 與 Eeyo 1。

Eeyo 1s 車身重量僅約 11.9 公斤，結合 Eeyo Smartwheel 與 Eeyo 1 極具設計感的無立管車架，在創新與設計上毫無妥協。並在車架使用 Kevlar® 克維拉纖維與碳纖維複合材料強化剛性、減少重量以提供更平穩的騎乘。前傾的運動型幾何設計使車身更具速度感和敏捷性，優異的操控性則讓騎士得以在城市中的街道、單車道和橋樑間穿梭自如。同時，受到都會生活的啟發，Eeyo 1 的獨特設計可以讓人輕鬆地背在肩上，進入公寓、地鐵站或任何無法騎車的地方。

(中時 )