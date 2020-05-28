《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine)的一項研究確定，貓會被新冠病毒感染，並可能繼續傳播給其他的貓。

每日科學(Scitech Daily)報導，這是由威斯康星大學獸醫學院病理生物學教授教授川岡佳宏領導的研究，研究人員將在3隻貓的鼻子上擦了新冠病毒SARS-CoV-2，然後放入其他沒感染的貓一起生活，結果大約3到6天，所有貓都檢測到病毒。

比較好的消息是，貓咪不會因病毒而生病，而病毒也沒辦法長存在貓的身上。在6天的研究期間，科學家每天檢查貓咪的鼻子以及腸道，以評估它們是否存在病毒。結果發現，貓咪的鼻子悝會有病毒，但是腸道裡沒有，這意味著，病毒只存在於貓呼的呼吸道，無法前往消化系統。

另外，在經過6天以後，貓咪都沒有生病跡象，而且所有的貓咪，都靠著自己的力量清除了病毒。

川岡教授說：「這對我們來說是兩個重大發現，第一，貓會短暫帶原病毒，第二，貓咪沒有症狀。」

這項研究證明了動物帶原新冠病毒的可能，在荷蘭的水貂養殖場，被查出水貂被感染新冠病毒，確實很可能是被貓咪感染到的，包括呼吸道飛沫或是唾液接觸就可能感病毒。

研究人員建議，患有COVID-19症狀的人，應避免與貓接觸，他們還建議貓主人將寵物養在室內，以限制貓與他人和動物接觸的機會。

當然，就如上述說明的，貓咪雖然帶原，卻不會生病，並且一段時間後會自己消除病毒，因此，人類仍然是其他人類傳播病毒的最大風險。並沒有證據表明，人類會因與貓接觸而感染COVID-19。

(中時電子報)