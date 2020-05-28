一般人熟知的女性癌是子宮頸癌和卵巢癌，殊不知子宮內膜癌已經悄悄篡位，高踞女人好發癌症第6名，成為人數最多的婦癌，更且有年輕化趨勢。打開手機計算一下妳的BMI，如果體重超標，減重是預防內膜癌重點。如果月經總是滴滴答答沒完沒了，不要拖，儘快就醫檢查。

新婚的吳小姐32歲，161公分，體重90公斤，最近幾年的月經一直不規則，出血斷斷續續，經常拖個7、8天，停止後不到兩週又開始出血，因為想懷孕生子去看婦產科，化驗出來竟然是子宮內膜癌。

※台灣跟上全球趨勢，子宮內膜癌年輕化

過去婦產科醫師會說，子宮內膜癌好發在停經後婦女，僅約5%子宮內膜癌發生在40歲年輕女性，最近幾年卻發現有年輕化趨勢，愈來愈多案例像吳小姐這樣，年紀輕輕還沒當媽媽就發現得子宮內膜癌。

爬梳過國健署癌症登記年報發現，2016年得子宮內膜癌的新病人，40歲已經上升到8％；如果把40～44歲也納入，則再上升到16％，顯示子宮內膜正一步步危害年輕女性。

「子宮內膜癌年輕化趨勢，不是只有台灣，全世界都是這樣，」林口長庚副院長、婦癌研究中心負責人賴瓊慧接受《康健》專訪說，子宮內膜癌近幾年增加速度很快，已經超越卵巢癌和子宮頸癌，變成人數最多的婦癌。

根據國健署癌症癌症登記報告，2016年3大婦癌新病人數：

1.子宮內膜癌 2,341人

2.子宮頸癌 1,485人

3.卵巢癌 1,434人

再檢視癌症登記報告，子宮內膜癌的發生率，竟然增加1倍，從2007年的1,165例，到2016年的2,341例，並在2010年出現黃金交叉，子宮內膜癌排名正式超越子宮頸癌，增幅驚人。

2010年出現黃金交叉，子宮內膜癌排名正式超越子宮頸癌，增幅驚人。（製圖：盧亞屏）

※子宮內膜癌7大風險因子

賴瓊慧舉出容易得子宮內膜癌的風險因子：

●肥胖

●沒有生育

●長期沒有排卵的月經

●糖尿病

●太晚停經

●更年期使用荷爾蒙療法，沒有充分使用黃體素

●乳癌病人服用泰莫西芬（Tamoxifen）

肥胖致癌風險提高，第一名就是子宮內膜癌

林口長庚生殖醫學科教授王馨世在《親愛的荷小姐》書中，細細說明肥胖對婦女的健康傷害，身體質量指數（BMI）與罹患癌症的風險成正比，肥胖引起的十大癌症，第一名就是子宮內膜癌，相較於BMI正常的婦女，體重超標肥胖的女性罹癌風險大增62%，是第二名膽囊癌31％高一倍。

許多可能的機制可以說明肥胖為何會增加發生癌症的風險：

●脂肪組織會製造過多的雌激素，高濃度的雌激素會刺激子宮內膜生長，長期下來會造成子宮內膜過度增生和子宮內膜癌。

●脂肪組織會刺激身體產生胰島素抗性，比較容易激發癌細胞的生長。

●肥胖的人經常處於慢性發炎狀態，會增加致癌的風險。

●肥胖會導致「免疫反應減弱」、及「氧化壓力增加」，這些情況會降低殺死癌細胞的能力，也會增加癌細胞的生長。

※月經滴滴答答要小心是子宮內膜癌警訊

絕大多數女性應該不知道自己的月經有沒有排卵，對月經亂來，成天提心吊膽，衛生棉不離身的困擾卻很熟悉，有些女性甚至習慣麻痺，錯過早期發現癌症的時機。

賴瓊慧提醒，子宮內膜癌最大警訊是「異常出血」，「年輕育齡女性，如果月經週期混亂，太快來、太慢來、滴滴答答很多天，來了又來，持續超過3個月；已經停經的婦女突然出血，就是不正常。任何子宮不正常的出血都應該找婦產科醫師評估，以免延誤病情。」

※預防子宮內膜癌，胖女生請減重

子宮內膜癌和體重密切相關，想預防這個虎視眈眈的婦癌，第一步先計算看看自己的BMI，可在康健網站輸入身高體重〈點此連結測量BMI身體質量指數〉，立刻有答案。

或者打開手機裡的計算機，用你的體重（公斤）除以身高（公尺）兩次，就可得出BMI。

例如：張小姐體重55公斤，除以身高1.61公尺，再除以1.61公尺，即可得出BMI＝21.2

預防子宮內膜癌，胖女生請減重。（製表：康健編輯部）

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(中時電子報)