蔡旻佑與FOX體育台合作公益歌曲〈Second Try〉，28日舉行全球線上發布會，新曲與廖文強聯手創作，鼓勵大家勇往直前，談到是否有低潮受鼓勵的經驗，蔡旻佑笑說：「常常啊，寫不出歌來就會低潮。」他後來發現自己放得不夠鬆，有時會小酌或運動來紓壓，「我每次都是游泳時思考，如果寫歌卡關，常常下水之後靈感就來了，可以說是遇水則發。」疫情來搗亂，本來這時間在大陸舉辦演唱會的他無奈表示：「真的少接很多工作。」

蔡旻佑坦言，「最近覺得快餓死，跟去年同時間比差很多，今年因為疫情，很多商演都取消，原先這時候在內地開演場會也取消。」雖然工作受疫情影響，但意外多了很多時間看電影，「我把一些錯過的小品電影都看完，喜歡有情感交流的劇情，最近哭點很低，因為是自己想看的片，你會真切感受到每部片要傳遞的感情。」他昨天剛看完老片《刺蝟的優雅》，因為結局整個人呆立沙發，「我也有做菜、跟朋友聊天、學Hip-Hop。」現場更許願〈Second Try〉破百萬流量就跳舞給大家看。

蔡旻佑受到選手故事感動。（FOX體育台提供）

蔡旻佑強調〈Second Try〉主旨在傳愛，他與廖人強第一個版本走暗黑路線，「想說這樣會教壞大家，其實長大後還是可以正面思考。」果然最終版本推出感動許多人。

(中時 )