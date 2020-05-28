68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國本月中比賽，慘遭50歲業餘拳手王慶民用30秒就KO打暈，影片流出後引發軒然大波，馬保國也從「太極大師」淪為「江湖騙子」，對此馬保國弟子跳出來護航，直指師傅賽前被下了「十香軟筋散」，才會在比賽中落敗。

馬保國難堪落敗後，成為網路笑柄，也驚動傳統武術界，有閉門弟子憤恨不平，拍片上傳到微博，指控對手在師傅賽前喝的水中下了十香軟筋散：「大家有沒有注意到，我師傅在賽前喝了兩口水，我懷疑對手在水中下了毒，毒物名稱大概就是...十香軟筋散，不然師傅怎麼可能比賽中倒了好幾次」，隨後秀了段太極功夫，更揚言將為師傅報仇雪恨。

影片曝光後大陸網友笑翻：「馬大師這徒弟得到他真傳，牛逼吹破天」、「有其師必有其徒，竟有如此厚顏無恥之人」、「還以為自己是霍元甲？」、「入戲太深了吧」、「從我行醫9年看來，這毒不是十香軟筋散，而是含笑半步癲」、「這是在幫倚天屠龍記做廣告嗎」、「這個我服了」、「我支持你，叫馬師傅再上場打一次吧」。隨後更有大量網友惡搞，假扮成馬保國弟子用各式各樣理由護航，最後馬保國本人在微博上澄清，指出這些都是假弟子，若繼續造假，他將會採取法律行動。

(中時電子報)