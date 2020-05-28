對媒體而言，新冠疫情就像一柄雙刃劍，一方面前所未有提升了新聞資訊和科普分析的重要性，顯著推高了媒體的訪問量和訂閱量，但另一方面經濟下滑卻影響到了廣告支出，直接打擊了媒體賴以生存的廣告收入。和絕大多數行業一樣，媒體行業也無法在這場百年一遇的疫情衝擊中倖免，被迫陷入了裁員大潮。

就在美國陣亡將士紀念日假日開始前，美國《大西洋月刊》(The Atlantic)宣佈裁員68人，裁員比例17%。《大西洋月刊》擁有163年歷史，總部位於美國首都華盛頓特區，是美國最有影響力的嚴肅雜誌之一。

此次裁員的68人主要涉及到活動團隊，以及營銷和銷售團隊。但裁員對象也涉及到了22名編輯，包括11人的視頻團隊整個被砍。此外，雜誌管理人士將接受降薪，全公司將暫時凍結薪酬。《大西洋月刊》還凍結了招聘和有酬實習生項目。

經過裁員重組之後，《大西洋月刊》將專注於付費訂閱。去年9月重新引入付費牆之後，雜誌的訂閱用戶累計增長了16萬人，目前共有50萬紙質和線上訂閱用戶，年數字訂閱費為50美元。《大西洋月刊》計劃在2022年底實現100萬訂閱用戶的目標。

過去幾年美國主流媒體紛紛推出會議活動業務，希望以此增加新的營收來源，抵消廣告營收下滑的影響。企業高管和新貴富豪們願意支付贊助費，讓自己出現在高端活動中，增加自己和企業的行業影響力和公眾曝光度。但疫情期間線下活動幾乎全被取消，斷了活動財路。

和其他媒體一樣，新冠疫情給《大西洋月刊》帶來的是機遇也是打擊。得益於瘟疫期間的民眾信息需求增長，《大西洋月刊》過去兩個月的訂閱用戶增加了9萬人，網站月訪問量達到了8700萬人，雙雙創下了歷史新高。但廣告和活動收入卻出現了明顯下滑。

不過，《大西洋月刊》卻是美國超級富豪持有媒體裡第一家大幅裁員的。三年前，賈伯斯遺孀勞倫·賈伯斯(Laurene Jobs)旗下的社會變革基金Emerson Collective《大西洋月刊》的控股權。勞倫發表聲明稱，要讓這本雜誌致力於推動所有人的平等，點亮和捍衛美國理念，要「報導我們偉大，有時卻又混亂的社會民主實驗」。

勞倫的個人資產主要來自於賈伯斯所持有的迪士尼和蘋果股票，由於迪士尼股價在疫情期間出現下滑，她的身家資產略有縮水，目前約在210億美元左右，但仍然是全球排名前四十的超級富豪。《大西洋月刊》只是她持有的媒體矩陣的一個組成部分，但卻是最具影響力的媒體資產。

受到美國經濟停擺影響，自3月份以來，美國已經有超過3000萬人申請失業救濟。儘管媒體行業屬於民生必需行業，可以繼續運營，但美國經濟陷入衰退，消費急劇下滑，都直接影響了廣告主的廣告支出，而這是媒體行業的主要營收來源。此外，即便是線上廣告主，如今也更為青睞社交廣告。

據《紐約時報》統計，美國已經有超過3.7萬名媒體從業人員遭遇了降薪、停薪以及裁員。其他宣佈裁員的主流媒體還包括Quartz(裁員80人)、Vice(裁員155人)、《時尚》雜誌Vogue發行商Conde Nast(裁員100人)、《經濟學人》雜誌(裁員90人)、《財富》雜誌(裁員35人)。

即便是那些沒有裁員的媒體，也陸續宣佈了降薪舉措，以降低運營人力成本，抵消廣告收入下滑帶來的影響。過去一個月時間，Vox Media、Slate、《今日美國》發行商Gannett、BuzzFeed先後宣佈中高層或者全員降薪。即便是美國最主流報紙之一的《洛杉磯時報》也宣佈了全員降薪，並且暫時停薪留職40名非編輯室員工。

2018年，身價超過百億美元的美國華裔生物製藥富豪黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)斥資5億美元打包收購了《洛杉磯時報》和其他紙媒。這是美國第一家被華裔富豪收購的主流媒體。黃馨祥是在南非出生長大，在美國發家致富的華人；也是美籍華人中的首富。

《大西洋月刊》發行商董事長布拉德利(David Bradley)在裁員郵件中寫道，「我對那些離開的人感到很抱歉。我對失去你們感到很抱歉，對你們所進入的就業市場感到很抱歉。」

(中時電子報)