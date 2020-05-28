立委劉建國28日會同農委會主委陳吉仲，前往雲林縣麥寮、西螺等鄉鎮會勘農田灌溉、排水路，其中麥寮鄉有300多公頃農地的農水路60幾年來都沒有整修過，陳吉仲允諾經費上全力支持，希望2年內陸續完成整修。

劉建國關心雲林農水路老舊問題，28日與農委會主委陳吉仲、雲林農田水利會會長洪國浩、水保局南投分局長陳榮俊等人，前往麥寮鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉會勘灌溉、排水路。

洪國浩表示，此次會勘的各級灌溉排水渠道多已使用年久，有些甚至數十年未曾整修，嚴重影響灌溉排水功能，這些渠道之所以未能改善，主要是因為經費龐大，實非雲林農田水利會能夠負擔。

劉建國指出，有些排水溝雖曾整修過，但卻做得不完全，無法發揮效能，還有一些早期的土溝雜草叢生且沒有護堤，農民一不小心很容易跌入溝中，這些土溝有的相當深，有必要加以整修，以免農民發生意外。

(中時 )