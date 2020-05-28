路透報導，銀行家和理財業界其他消息來源表示，出於對北京擬在香港推行國安法的擔心，中國大陸的富豪選擇在香港存放資產的人預計將減少，因為他們擔心香港可能允許北京當局追蹤並沒收他們的財富。

報導說，一些銀行家們說，香港估計價值一萬億美元的財富超過一半是來自中國大陸的個人在香港存放的資產。香港靠近中國大陸，司法制度又跟中國大陸不同，而且香港港幣跟美元掛鉤，這一切是促使大陸富豪在選擇藏富香港的原因。但現在人們擔心由於資本和人才外流，香港正在失去作為一個全球金融中心的優勢。

報導指出，根據對銀行家和公司獵頭人的採訪顯示，一些大陸富豪客戶正在尋求其他去處寄放財富。其中，新加坡、瑞士和倫敦是他們優先考慮的地方。一位大陸富豪本打算在香港投資，但最近改變了主意轉而去了新加坡。那位富豪的顧問任職於歐洲的一個理財銀行機構。該顧問說，他的銀行已經開始接獲大陸富豪提出的在香港之外開設帳戶的詢問。

多個消息來源表示，這一局勢的發展促使一些 理財公司尋求公司人員招募機構協助在新加坡和瑞士這樣的地方僱傭可以說漢語的客戶顧問。

瑞士信貸銀行發表的一份報告說，從全球來看，截至2019年年中，香港成年人人均財富之多僅次於瑞士，擁有五千萬美元以上資產的個人人數之多名列全世界第十。香港目前正在跟新加坡競爭亞洲頭號金融中心的地位。

去年香港當局試圖修改逃犯條例，使當局可以把在香港抓捕的人送到堅決不要司法獨立的中國大陸受審。在越來越激烈的抗議下，香港當局最終撤回了修改逃犯條例的動議。但香港政府修改逃犯條例的動議令在香港的富人擔心北京會凍結他們的資產。有些人因此而轉移資產。

(中時 )