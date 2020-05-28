月底了做個發財夢！ 威力彩5.8億頭獎號出爐 20:542020/05/28 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已經連槓30期，預計今晚(28日)頭獎獎金上看5.8億元，若1注獨得，將是今年最高單注獎金，威力彩前一次開出頭獎，是在今年2月10日在台北市南港區開出頭獎，當時有幸運民眾一注獨得4.65億元。 威力彩第109043期今晚開獎，第一區中獎號碼為35、08、02、04、07、18，第二區中獎號碼為號06。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #頭獎 #獎金 #注獨得 #中獎號碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩頭獎衝破5億 這3生肖財運最旺 06:542020/05/25 生活 財政部公布統一發票千萬元中獎號 18:442020/05/25 財經 統一發票越來越難中獎？網曝暗黑真相 20:492020/05/25 日常 威力彩獎號出爐了 頭獎上看5.4億元 20:542020/05/25 財經 威力彩頭獎槓龜 台彩：周四上看5.8億元 22:242020/05/25 財經 台彩端午加碼創二項史上最多 獎金最高、加碼種類最多 11:542020/05/27 財經 端午「粽」大獎 台彩加碼7億元史上最高 14:002020/05/27 財經 振興經濟添買氣 台彩端午加碼7億元創歷年新高 15:202020/05/27 生活 威力彩頭獎衝5.8億！這4人財運最旺 23:582020/05/27 生活 搞丟中600萬頭獎彩券 他欲調監視器台彩這樣回 15:442020/05/28 生活 財經熱門新聞 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 香港金融中心地位不保？網分析：這國躺著賺 - 財經 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 沒台積電慘爆！華為竟找這家台廠 偷鑽制裁漏洞 - 財經 月底了做個發財夢！ 威力彩5.8億頭獎號出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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