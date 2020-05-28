威力彩已經連槓30期，預計今晚(28日)頭獎獎金上看5.8億元，若1注獨得，將是今年最高單注獎金，威力彩前一次開出頭獎，是在今年2月10日在台北市南港區開出頭獎，當時有幸運民眾一注獨得4.65億元。

威力彩第109043期今晚開獎，第一區中獎號碼為35、08、02、04、07、18，第二區中獎號碼為號06。

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(中時電子報)