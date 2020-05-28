疫情衝擊捐款，創世桃園院義賣端午禮盒籌植物人尿布錢。(蔡依珍攝)

疫情衝擊捐款，創世桃園院義賣端午禮盒籌植物人尿布錢。(蔡依珍攝)

疫情衝擊，社福機構捐款也大幅下滑，安養52名植物人的創世基金會桃園院較去年同期少2成5，每天要更換近600片尿片也成問題，院方希望趁端午佳節，踴躍認購端午節愛心禮盒，用行動支持植物人。

創世基金會桃園院院長陳舒婷說，院內安養52位植物人，每天要更換的尿片數量達600片，支出經費相當龐大，今年受疫情影響，不但捐款少了2成5，園遊會等大型活動也被迫取消，收入來源減少，連籌措尿布的經費都成問題。

陳舒婷說，為籌募尿布錢，和在地愛心廠商合作，由廠商提供端午禮盒給創世義賣，像是「棗到緣滿」禮盒、濾掛咖啡禮盒以及堅果禮盒等，無論是要送禮或是自用都能有多種選擇，在大啖美食之餘，也能將義賣所得捐助植物人尿布經費，一舉兩得。

陳舒婷呼籲民眾揪團響應創世的愛心禮盒，讓植物人安養服務能夠持續，也邀請社會大眾每天省下10元，月助300元來幫助一位植物人每日一片尿布經費，期盼大家能一同支持。愛心認助專線：(03)339-7826分機26高小姐。

(中時 )