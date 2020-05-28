北部地區一名未成年少女，陪父母到馬祖探親，回來就發現生活單純的女兒竟然懷孕了，她的爸媽簡直氣炸，原來少女在馬祖有位小男友，這次利用探親機會，年輕人約會天雷勾動地火，偷嚐禁果的下場是一次就中標。

原來這名少女瞞著父母，在網路認識住在馬祖的一名男孩子，遠距交往相互都有好感。這次趁著與父母到馬祖探親的機會，利用爸媽陪親戚外出的機會，她「脫隊」去與這名男友約會。

約會中，年輕人把持不住，就在男孩子住處發生了2次性關係，回台灣後，少女出現嘔吐異樣，引起媽媽的察覺，帶她前往醫院檢查，果然平日足不出戶的女兒竟然有了身孕，追問下，少女才說出在馬祖與男網友有了肌膚接觸。

少女的父母非常生氣，認為女兒被對方男孩子誘拐而受孕，因此提告妨害性自主罪。地檢署調查時，報告小男生坦承犯行，而少女也供訴自己是自願。檢方審酌雙方是你情我願發生性關係，因此依與滿14歲未滿16歲之男女為性交罪嫌，將被告向法院申請簡易判決處理。

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(中時電子報)