網友討論。

大陸全國人大通過「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」（港版國安法）的決定，民進黨今表示，這是公然違反對香港人民及國際社會的承諾，讓「一國兩制」體制形同瓦解。民進黨中央亦將整合黨內相關部門組成「香港情勢因應小組」，協助政府完善人道救援機制。

但隨著蔡英文政府對香港的動作越來越大，網友開始擔心，會不會因此擠壓到台灣自己的生存空間，表示香港人道救援行動方案中居留、安置、照顧等協助，但現在年輕人都快養不起自己了，還花力氣去收留香港人，這樣對嗎？

文章引來網友討論，表示「港仔都不自立自強，害我們公雞變飼主」、「最新風向是又要跟他們站在一起了喔，快點方向盤打到底」、「這都是業力阿，要問那些之前大力撐港現在又反悔的綠共」、「金融人才不會到台灣，至於資金…不要炒房就要偷笑了」、「撐香港是誰喊的？」、「覺青該回報了」、「美英都在拋棄香港 綠共卻搶著接盤」、「除了鍵盤口號，到底撐過什麼？」

(中時電子報)