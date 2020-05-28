蔡明亮和李康生默契十足，一個眼神就能知道彼此要表達什麼。（盧禕祺攝）

李康生恢復健康，也恢復冷面笑匠的功力。（盧禕祺攝）

李康生（左）和亞儂弘尚希在《日子》裡的激情床戲拍了一整個早上。（汯呄霖電影提供， 張鍾元攝）

亞儂弘尚希是蔡明亮新作《日子》的演員。（汯呄霖電影提供， 張鍾元攝）

蔡明亮的新作《日子》風光勇奪本屆柏林影展泰迪熊評審團獎，又在本屆台北電影獎入圍劇情長片、導演和男主角3大獎。該片有李康生和寮國素人演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）近15分鐘的男男全裸激情床戲，尺度大膽，蔡明亮表示柏林影展期間，外國媒體很喜歡這段，「他們評論明明是性交易，卻有完全不同的感覺，突然間覺得被安慰了，覺得人體很美，兩人的肢體動作也很美」。

蔡明亮說，《日子》既是劇情片，也是紀錄片，談的是兩個陌生男子的偶然邂逅，紀錄的則是這四年來，陪李康生一起走過的病痛與低潮。蔡明亮試圖模糊劇情片和紀錄片之間的界限，被問《日子》是否就是他自己的真實生活縮影？他說：「百分之九十九吧！加上一點點設計。」

談到《日子》拍攝的緣由，蔡明亮表示，四年前李康生生病，他們也剛搬到新店的山上住，「我那時就在想，是不是可以先拍下小康生病的影像，那是演不出來的很珍貴的，我就這樣慢慢儲存這些生活中的影像」，蔡明亮三年前在泰國曼谷的某個美食街偶遇亞儂弘尚希，亞儂是在泰國討生活的寮國人，這讓同樣離鄉背井的蔡明亮特別有感，「我主動跟他要了電話，回台灣後用視訊跟他交往，他給我看他在宿舍煮家鄉菜，是那麼好看，動作那麼熟練自然，我就覺得要去拍他」，於是蔡明亮決定將紀錄李康生和亞儂的影像，發展成《日子》裡的故事。

蔡明亮風光得獎紀錄一籮筐，卻自剖日子常常是空白的，他說自己沒有辦法「假裝投入一件事情」，「我有時候很空洞，沒有東西要拍，空洞也是生活中的一部分，要我拍東西，一定要是會打動我的」，他說：「像小康和亞儂，我要愛他，要有感覺的，我才會拍他。」被問現在拍片團隊除了有李康生，還加入小鮮肉亞儂，是不是感覺更幸福了？蔡明亮笑說：「我現在反而很頭痛，要構思怎麼把他們放到未來的作品中。」

儘管已是國際名導，蔡明亮覺得入圍台北電影獎有著特殊的意義，「我的作品風格一直在改變，透過北影，可以看到我從以前到現在整個創作過程完整被呈現出來，可以知道台灣其實沒有放棄我這樣很自由的創作概念，不管市場風向，他們（北影）還是關注到我在創作自由上的思考，我感覺蠻窩心的。」

李康生繼《郊遊》擒下北影最佳男主角獎後，再度憑藉《日子》問鼎影帝寶座，他在片中真實呈現生病時求醫接受艾草針灸療程，還要拖著病體在香港街頭穿梭行走好幾個地鐵站，他如今已恢復健康，也恢復昔日冷面笑匠的功力，「我不喜歡生病頹廢的樣子被拍下來，所以拍攝的時候會「反表演」，強裝沒生病，畢竟我也是偶像，會有偶包。」至於是否滿意自己在片中的表現？他說：「柏林影展的時候，導演說我演得很好，會拿影帝，結果沒有。」

(中時 )