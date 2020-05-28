知名的以科學技術評估智慧型手機、鏡頭與相機的評測的權威網站DXOMARK，公佈了蘋果iPhone SE 2的音頻得分：70分，比iPhone 11系列低1分。
在DXOMARK的音頻評分榜單中，iPhone SE 2以70分排名第七。目前小米10 Pro的音頻評分最高，為76分，之後依次是華為Mate 20 X、iPhone XS Max、OPPO Find X2 Pro、iPhone 11和iPhone 11 Pro Max。
DXOMARK在結論中表示，在音頻播放中，iPhone SE 2提供了良好的整體性能，有良好平衡的中頻和高頻。有趣的是，就像iPhone 11和11 Pro Max一樣，當音頻以橫屏模式通過音樂應用播放時，立體聲通道是反向的。在錄音方面，iPhone SE(2020)排名第二，僅次於Honor的V30 Pro。
文章來源：IT之家
(中時電子報)
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