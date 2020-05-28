今天之前，中華電信本季例行賽僅3勝到手，球隊針對進攻上得分較低的問題去調整，今天對上台元紡織打出流暢的得分秀，終場87：58、29分之差氣走台元，也讓兩隊之間的冠軍賽門票競爭更加白熱化。

電信今天黃湘婷、林玉書都繳出20分以上成績，黃湘婷26分平個人本季最高，並抓下13籃板，林玉書則砍進4記三分球、挹注20分，賽後黃湘婷笑說沒特別注意球隊勝分多少，只知道領先，由於先前台元在對戰及戰績較有優勢，加上台元昨天意外被台灣電力擊敗，電信全員本戰都是抱著非贏不可的決心一搏，因此這一場可說是靠團隊才能大勝。

電信潘姿吟（右）傳出13次助攻，扮演球隊進攻上穿針引線的角色。（中華籃協提供）

黃湘婷與本戰傳出13次助攻的後衛潘姿吟，透露球隊上周輸球後開會檢討進攻上的問題，這場比賽調整過來，透過得分進步展現成果，潘姿吟補充：「之前的問題在於一人持球去做擋切時，其他四個人就像看表演，進攻效率不高，後來點出問題，大家調整後也有改善，今天進攻打起來就比較順。」

潘姿吟也很開心自己助攻數本季首度突破雙位數，對於助攻和自己得分的拿捏上，她認為當球隊面臨得分乾旱期，她絕對會在進攻上挺身而出，如果隊友狀況好，就以團隊為重、努力傳球給其他人出手，「比賽不是只有自己在打，每支球隊要有紅花、綠葉互相配合才會好。」

第15季WSBL例行賽按照戰績，前兩名可打冠軍賽、後兩名爭季軍，每隊只剩4場例行賽，目前國泰人壽11戰全勝領先，提前收下冠軍賽門票，台元5勝6敗居次，電信4勝7敗第三，台電2勝9敗墊底，台元和電信都有機會爭奪冠軍賽剩下一席的資格。

(中時 )