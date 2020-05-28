唐朝建造的「千佛岩摩崖造像」，位於四川仁壽黑龍灘，除了是知名旅遊景點外，千佛岩也是政府列為保護的重要文物資產，48年前因為修建黑龍灘水庫，這尊高16公尺的大佛，和周邊石窟一起被淹沒，最近因為水庫水位下降，睽違半世紀，罕見的大佛上半部終於現身。

黑龍灘水庫水位下降，唐代大坐佛胸部可見清晰石刻紋(圖片取自/仁壽縣文管所)

當時因為水庫修建，除了大佛還有許多摩崖石窟被淹沒，諾大的佛頭也在歲月摧殘下逐漸凋零，身上長滿茂密植物，時間一久，連當地人也遺忘大佛存在，甚至許多人不知道這些知名的唐代文化遺產。

歷經半個世紀，大佛終於出現，許多文物專家內心激動，終於可以一窺大佛真面目，這座鮮為人知的半身大佛，因為缺少照片記載，成為口耳相傳的「神秘傳說」，且旁邊的摩崖造像多達上千尊，因此又稱千佛岩，雕刻人物眾多、動作豐富且栩栩如生，隨著最近水庫水位下降，消失多年的文物浮出水面，專家趁此會進行勘查、紀錄研究。

(中時電子報)