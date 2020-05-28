5月28日是「國際漢堡日」，漢堡控別錯過這個大口吃肉的歡樂節日！桃園大溪笠復威斯汀度假酒店大廳酒吧，自6月1日起至9月30日止推出「國際漢堡季」活動，五款創意精湛的手工漢堡，集結美國、英國、德國、澳洲、墨西哥等海陸食材特色，雙人漢堡奶昔組合優惠價NT$999，享受異國澎湃漢堡搭配冰涼奶昔的豪邁快感！
大廳酒吧主廚團隊首推「豪華雙層牛肉漢堡、主廚特製牛肉漢堡」，嚴選肉嫩多汁的澳洲和牛，鋪上切達起司、抹上辣味花生醬，疊上香炒蘑菇、紅洋蔥、牛番茄、奶油萵苣，口感滋潤多滋；「魚與熊掌都可兼得堡」用墨魚汁製作熊掌造型的漢堡，夾著酥脆鱈魚排，淋上主廚特製香檬塔塔醬，清爽不油膩，顧了面子也顧了裡子，誰說魚與熊掌不可兼得？ 色香味俱全的漢堡，讓人大「堡」口福。
「剝皮辣椒雞腿堡」將經典美味再進化，剝皮辣椒微辣甘甜的口感，佐香嫩美味的雞肉，味道令人回味再三，為大廳酒廊人氣必點美味；「BBQ燒烤豬肋排堡 」 去骨豬肋排滷烤7小時以上，肉質軟嫩入味，淋上秘製德州美式BBQ醬酸甜口感，搭配新鮮嫩煎的鳳梨及外酥內軟的法式麵包，讓人吮指回味。
(中時 )
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