大溪威斯汀_魚與熊掌都可兼得堡。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀_豪華雙層牛肉漢堡。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀-峇里島風情池畔。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

5月28日是「國際漢堡日」，漢堡控別錯過這個大口吃肉的歡樂節日！桃園大溪笠復威斯汀度假酒店大廳酒吧，自6月1日起至9月30日止推出「國際漢堡季」活動，五款創意精湛的手工漢堡，集結美國、英國、德國、澳洲、墨西哥等海陸食材特色，雙人漢堡奶昔組合優惠價NT$999，享受異國澎湃漢堡搭配冰涼奶昔的豪邁快感！

大廳酒吧主廚團隊首推「豪華雙層牛肉漢堡、主廚特製牛肉漢堡」，嚴選肉嫩多汁的澳洲和牛，鋪上切達起司、抹上辣味花生醬，疊上香炒蘑菇、紅洋蔥、牛番茄、奶油萵苣，口感滋潤多滋；「魚與熊掌都可兼得堡」用墨魚汁製作熊掌造型的漢堡，夾著酥脆鱈魚排，淋上主廚特製香檬塔塔醬，清爽不油膩，顧了面子也顧了裡子，誰說魚與熊掌不可兼得？ 色香味俱全的漢堡，讓人大「堡」口福。

「剝皮辣椒雞腿堡」將經典美味再進化，剝皮辣椒微辣甘甜的口感，佐香嫩美味的雞肉，味道令人回味再三，為大廳酒廊人氣必點美味；「BBQ燒烤豬肋排堡 」 去骨豬肋排滷烤7小時以上，肉質軟嫩入味，淋上秘製德州美式BBQ醬酸甜口感，搭配新鮮嫩煎的鳳梨及外酥內軟的法式麵包，讓人吮指回味。

(中時 )