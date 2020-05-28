重陽投資總裁兼首席經濟學家王慶於28日的復旦金融線上公開課上表示，全球經濟有望出現V型修復。儘管疫情衝擊很大，但全球經濟的修復也會很快，新興市場國家甚至有望在今年底前，恢復到疫情前的經濟標準。他更預測，今年第一季過後，新興市場國家經濟增長會很強勁，其中，大陸經濟將最先擺脫疫情衝擊，最先完成V型反彈，這在未來將極大影響資產價格。

據《新浪財經》報導，復旦金融線上公開課28日繼續開講。王慶在線上對話復旦大學泛海國際金融學院學術訪問教授、哥倫比亞大學終身講席教授魏尚進，兩位嘉賓就「疫情後的資本市場大趨勢」展開深度對話。

王慶預測，今年第一季過後，新興市場國家經濟增長會很強勁，其中，大陸經濟將最先擺脫疫情衝擊，最先完成V型反彈，這在未來將極大影響資產價格。

同時，王慶也表示，疫情過後政府債務標準會站上一個臺階，利率標準會下一個臺階，從全球來看，負利率資產蔓延，無論是主動還是被動，全球利率會長期維持低位。

(旺報 )