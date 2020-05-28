馬來西亞土著團結黨今天宣佈，前首相馬哈迪等五人日前在國會的座位表明他們不支持首相及土團党代總主席慕尤丁領導的國盟政府，土團黨因此立即撤銷他們的黨籍。這顯示馬哈迪與慕尤丁的明爭暗鬥愈演愈烈，而失去政黨平臺的馬哈迪接下來與希盟及國盟的互動值得關注。

新加坡聯合早報網站報導，根據土團黨致馬哈迪的信函，土團黨指馬哈迪在5月18日國會會議的座位並非支持國盟政府的位置，並與反對黨議員坐在一起。

馬哈迪在1969年致函批判時任首相阿都拉曼，結果被巫統開除黨籍。前首相拉薩1970年取代阿 都拉曼上臺後，馬哈迪就重歸巫統並平步青雲。馬哈迪1981年接任首相，直到2003年才退位。退位後的馬哈迪2006年開始嚴厲批評時任首相阿都拉，並以退黨表達不滿。納吉2009年取代阿都拉成為首相後，馬哈迪又重新風光加入巫統。但他2016年又由於一馬公司課題而與納吉鬧翻並退黨，並與遭巫統開除黨籍的慕尤丁等人成立土團黨。馬哈迪這次再次扛上首相而遭開除黨籍，這是馬哈迪首次被自己一手成立的政黨開除。

(中時 )