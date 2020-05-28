明(29)日白天鋒面仍滯留在臺灣上空，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，其中在午後各地山區及近山區平地要留意短時強降雨，清晨至上午中南部沿海也要留意較大雨勢，明天白天起到未來幾天將逐漸轉為穩定的夏季天氣。

天氣風險公司臉書專頁表示，明後天開始幾天將轉為標準的夏季天氣，近期缺乏結構完整的雲系，不過環境風場吹西南風的緣故，和海陸風環流作用出現熱對流，中南部山區也有熱對流帶來的午後雷陣雨，民眾仍需注意。

該專頁指出，台灣北面雖然有鋒面系統在發展，但因為西南風很強，鋒面不至於會壓下來，由於梅雨鋒面不是說來就來，還得持續監測才會知道。

未來幾天持續回溫，高溫普遍可達30度左右，各地低溫約23至25度，高溫普遍在29至32度，沒下雨時會較為悶熱。

未來一周天氣，周六(30)至下周三(3)鋒面遠離，各地大多為多雲到晴，午後要留意局部短暫雷陣雨，清晨至上午迎風面的中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫約30至34度，沒下雨時感受較悶熱。

下周四(4)水氣更少，各地以多雲到晴為主，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區仍有些局部短暫陣雨。

下周五(5)環境偏西南風，除了午後山區有局部短暫雷陣雨外，各地大多為多雲到晴。

(中時 )