金鐘視帝吳朋奉25日凌晨因腦中風顱內出血昏迷辭世，享年55歲，出道近30年的他，最早他從劇場演員出身，十多年前曾和吳朋奉合作的劇場人透露，吳朋奉太熱愛表演，某次演出一度enjoy唱到忘我，吳朋奉還納悶「為什麼沒人接下去」，才驚覺自己唱太久，趕緊即興接戲，有趣小插曲也讓台下工作人員笑翻。

2006年時任「黑門山上的劇團」團長的謝念祖透露，行政院文化建設委員會（今文化部前身）當年推一部行動劇《台灣青年》，講述台灣早期文人的故事，因此找來吳朋奉，他台語程度堪稱專業，還會用成語、俚語，還會幫其他演員順台詞，十分用心又熱情，至今依舊難忘他神情模樣。

謝念祖表示，當年朋奉哥衣著隨性、穿木屐排戲，看得出來物質慾低，最愛的就是表演，但當時的他還在等機會，「朋奉哥出身劇場界，劇場演員都很辛苦，他是有實力的人，後來看到他得獎，很替他高興」，並舉例像吳朋奉、謝盈萱等演員，對劇場界後輩來說都是很好的榜樣，「他們都是苦過來，至少看著他們，會覺得現在努力練功，一定有機會」，對於吳朋奉的離世，謝念祖很感慨「真的是失去一位很好的演員」。

(中時 )