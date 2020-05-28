南庄山區連日豪大雨，28日上午11時30分左右，鹿場苗21線11.7公里處發生落石阻礙交通，轄區陸家所所長高耀芳據報到場先行警戒後，通報南庄鄉公所派出人員機具趕往移除落石，2個小時後恢復交通。
頭份警分局陸家所是在28日上午11時30分許，獲報南庄鄉東河村鹿場苗21線11.7公里處有落石掉落橫倒路中，已嚴重影響人車通行，所長高耀芳獲報後，隨即到場查看，發現該路段因連日下雨，導致山坡土質鬆軟，大小落石橫倒車道上，造成車輛單向無法通行並且持續崩落，警方立即在現場擺設交通錐、警戒線、爆閃燈及警示標示來提醒過往人車，並通報南庄鄉公所處理，現場障礙於13時25分清除完畢，恢復車道雙向正常通行。
頭份警分局長邱紹雄表示，梅雨鋒面來襲，山區出現大雨，地質脆弱的南庄山區道路邊坡陸續出現落石，警方呼籲民眾雨天進入山區道路請提高警覺，隨時注意路況，以確保人車安全。
(中時 )
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