南庄鄉鹿場苗21線28日上午發生多顆大小落石阻斷交通，陸家所員警到場警戒並通知南庄鄉公所派出機具到場清除落石。〔頭份警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

南庄鄉鹿場苗21線28日上午發生多顆大小落石阻斷交通，陸家所員警到場警戒並通知南庄鄉公所派出機具到場清除落石後恢復交通。〔頭份警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

南庄山區連日豪大雨，28日上午11時30分左右，鹿場苗21線11.7公里處發生落石阻礙交通，轄區陸家所所長高耀芳據報到場先行警戒後，通報南庄鄉公所派出人員機具趕往移除落石，2個小時後恢復交通。

頭份警分局陸家所是在28日上午11時30分許，獲報南庄鄉東河村鹿場苗21線11.7公里處有落石掉落橫倒路中，已嚴重影響人車通行，所長高耀芳獲報後，隨即到場查看，發現該路段因連日下雨，導致山坡土質鬆軟，大小落石橫倒車道上，造成車輛單向無法通行並且持續崩落，警方立即在現場擺設交通錐、警戒線、爆閃燈及警示標示來提醒過往人車，並通報南庄鄉公所處理，現場障礙於13時25分清除完畢，恢復車道雙向正常通行。

頭份警分局長邱紹雄表示，梅雨鋒面來襲，山區出現大雨，地質脆弱的南庄山區道路邊坡陸續出現落石，警方呼籲民眾雨天進入山區道路請提高警覺，隨時注意路況，以確保人車安全。

(中時 )