第二波疫情可能捲土重來？南韓中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官樸淩厚，28日表示，過去24小時新增79個新冠肺炎確診案例，創下近2個月以來新高，而過半與與富川的電商物流中心集體感染有關，該物流中心的累計群聚感染累計已達82人染疫。由於疫情擴散尚未得到有效控制，南韓當局對人口密集的首都圈，重新執行嚴苛限制措施，明天起公眾場所停止開放，至6月14日。

南韓京畿道富川市的電商生鮮食品物流倉庫，周一出現新冠確診病例，相關確診人數自此持續上揚。雖然防疫當局正全力追蹤該起群聚感染的源頭，但疫情恐怕早已在社區蔓延，因為出現了無法釐清感染路徑的零星病患，而且數量還不斷增加。當局研判占全韓人口（5100萬）半數的首都圈內，很可能已存在未被發現的潛在案例，更可能引發更大規模感染，

樸淩厚說，今後1至2星期，是防止疫情在首都圈擴散的關鍵期。據韓聯社報導，為此政府決定要求首都圈群聚感染風險較高的公共設施，包括部分娛樂場所，

博物館，藝廊，公園等暫停開放到6月14日，公司行號盡量採取彈性上班時間表，或在家工作。當局也呼籲民眾，避免群聚，減少前往人潮眾多的場所，如餐廳和酒吧。

樸淩厚指出，不暫停營業的設施，例如補習班，網咖，雖然建議避免開放，但若非得開放，仍必須嚴格遵守防疫守則。

(中時 )