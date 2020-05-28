人氣網紅卡卡兒在IG上擁有32萬粉絲追蹤，近日控訴遭咖啡店霸凌，但後來被店家公布監視器畫面打臉，風向瞬間逆轉，讓她被罵翻，稍早她就在IG限時動態發文求饒，但又秒刪文。

卡卡兒稍早在IG限時動態PO出5字「禍不及家人」，再加3個下跪圖式，似乎有向網友求饒的意味，但不到一小時，她即刪除貼文，並把臉書也關閉。

潔哥留言嗆卡卡兒。（圖／翻攝自IG）

另外，稍早卡卡兒PO文強調自己打過很多工，完全能體恤服務員的辛勞，卻無奈在咖啡廳受到不平等的待遇與歧視的說法，讓同為網紅的鄉民女神潔哥（李秉潔），看了忍不住留言開嗆，「公主不要裝可憐，林杯14歲就出來打工還幫忙還爸爸的賭債，除了去八大賣鮑以外的工作，什麼累活我基本上都做過，不要拿這個出來講，比妳辛苦的多的是。妳最大的問題是，真的完全沒有顧慮到其他客人，坐妳旁邊的客人就該看妳在那邊換鞋嗎？妳的邏輯居然是自己腳不臭沒差？我放屁也不臭啊，可以在妳吃飯的時候一直放屁嗎。」

(中時電子報)