大陸兩會表決香港國安法議題，讓港股周四(28日)早盤開低走低，直接跌破2萬3000點關卡，甚至在午盤後一度大跌521點，但隨後跌勢拉回，當日收盤下跌168點。為何港股殺不下去，有專家先前就指出，香港政局紛擾，外資不斷從香港移出資金，但在同時，南向資金湧入港股，有取代外資影響力的趨勢。

據外國財經媒體報導，數據顯示，大陸有資格投資港股的投資人，無論是大型經紀商或是個別投資人，今年以來已經買進價值353億美元的港股股票，若算上上周五傳出港版國安法將排入議程的消息，港股大跌830點當天，買盤更是強勁集中在港股掛牌的大陸國營企業，包括中國工商銀行、平安好醫生以及中國建設銀行。

新冠肺炎疫情導致全球股市在3月激烈震盪，港股當時也遭到大幅度拋售，南向資金搶進，僅3月13日投入港股資金就達161.71億港元，創滬港通、深港通開通以來，資金總量單日最高紀錄。

去年6月爆發的反修例條例抗爭活動，讓外資對於香港金融市場相當不安，資本大舉撤離，與此同時，陸資匯入金額達3倍之多，抵銷外資撤出衝擊，當年陸資透過滬港通、深港通買超320億美元。

目前港股有超過1,200家陸企掛牌上市，比重達70%，就在過去5年增幅達40%，尤其是像小米、美團網開放大陸民眾買進後，陸資湧進香港金融市場的情況也越來越明顯。

(中時電子報)