大陸全國人大會議28日下午閉幕，大陸國務院總理李克強閉幕後的記者會上就大陸擴大開放、中美關係等熱點問題都做了回應。他指出，中美需要有智慧去擴大共同利益，管控分歧和矛盾。大陸從來都是摒棄冷戰思維，兩個主要經濟體脫鉤對誰都沒有好處，也會傷害全球經濟。

據路透報導，李克強表示，目前中美關係的確出現一些新問題和挑戰，兩國合則兩利、鬥則俱傷，中美之間的商貿合作應該遵循商業規則，由市場來選擇，由企業家判斷、拍板，政府發揮搭平台的作用。

至於「新冷戰」，李克強說，大陸從來都主張摒棄冷戰思維。關於所謂脫鉤，可以說兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，也會傷害世界。「我們應該按照兩國元首達成的重要共識，推動建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

他指出，中美一個是世界上最大的發展中國家，一個是世界上最大的發達國家，有不同的社會制度、文化傳統、歷史背景，存在矛盾分歧不可避免，問題在於怎樣對待。中美關係幾十年來風風雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕絆絆，的確很複雜，這需要用智慧去擴大共同利益，管控矛盾分歧。

(旺報 )