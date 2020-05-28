韓國男神金秀賢自去年7月退伍之後，只有在韓劇《德魯納酒店》、《愛的迫降》中客串演出，今年6月，他終於帶著主演作品Netflix全新療癒浪漫喜劇《雖然是精神病但沒關係》回歸螢幕，化身精神病院男看護，靠著每月不到台幣5萬的薪水，獨自照顧扶養大他7歲的自閉症哥哥。

這次金秀賢也大膽挑戰「黑化」角色，儘管是有著帥氣的外貌、聰明的頭腦、富有同情心、超強忍耐力與體力等天生完美條件，由於父母過世，得獨自扶養自閉症哥哥，曾動過想要讓哥哥與自己早日解脫的念頭，卻在一次意外中，被相見才不到1小時，由徐睿知所飾演擁有反社會人格的人氣成人童話女作家所刺傷，之後甚至被她指出自己其實是個「偽善者」，因此展開兩人之間的浪漫緣分。

徐睿知則飾演擁有反社會人格的人氣成人童話女作家。（Netflix提供）

而韓劇常客，實力派演員吳政世飾演金秀賢劇中的哥哥，儘管有著驚人的背誦能力以及天生的美術實力，但卻因為自閉症的關係得靠弟弟扶養，為了想要買禮物送給弟弟而偷偷去靠畫畫打工的他，巧遇了自己唯一的最愛女童話作家徐睿知，還成為她的插圖作家。

金秀賢面對頻頻糾纏的徐睿知，以及愛慕著徐睿知的吳政世，將怎麼解決糾結著親情與愛情的三角關係。《雖然是精神病但沒關係》6月20日起每周六日晚間9點半Netflix獨家與韓國同步更新。

(中時 )