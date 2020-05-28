新冠肺炎持疫情延燒將邁入6個月，許多國家已過疫情高峰期，迎來「後新冠時代」。先前我們都認為，新冠肺炎對高齡族群傳染性較強，不過隨後又發現年輕人染病機率也不少，大陸復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發現，新冠肺炎的輕重症患者分布，和「年齡」確實呈現正相關。

根據《澎湃新聞》指出，今（28）上海市舉辦的疫情講座中，邀請到上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授替大家解惑，張文宏表示，從自己近期分析的新冠肺炎患者相關資訊，應證了「高齡」族群的確是新冠肺炎的高風險族群結論。

張文宏指出，透過分析了數百個上海新冠肺炎確診病例後，經過分類發現，所有重症、死亡病例都和「年齡」有關，也就是說「年齡越高，重症比例越高」。例如：50歲以上的人群確診後轉重症風險高，60歲以上轉重症的風險又再高，70歲以上轉重症的風險更高，80歲以上轉重症的風險則是極大。至於年輕人，普遍都呈現低風險。

張文宏表示，疫情目前己發展成常態，民眾對於新冠疫情，不要過度恐懼、也不能過度放鬆。尤其現在疫情進入常態化，太放縱又可能導致零星病例出現，仍需保持謹慎，他預估疫情在這2年內都會持續。

經由這次的發現，張文宏說，大家應該清楚新冠肺炎高風險族群是誰了，就是免疫力較低的老年人。因此，年紀輕人身體條件好，感染後風險低，現在應學習全世界都在做的「保護好老年人」。

(中時電子報)