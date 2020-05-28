罷韓即將在6月6日（下周六）登場，民進黨台北市議員王世堅表示，前年韓流興起，造成一股風潮，「我確實是幫凶啦！我確實有扶龍命格！」王世堅今又批評韓國瑜是「笨」不是「壞」，期許韓國瑜「適才適所」。

王世堅在郭子乾主持的《Yahoo TV》《鄉民大會》說，過去馬英九也是被他一路從台北市長罵到當總統，韓國瑜就跟馬英九一樣，後來罵不到他們，他們就一直退步。韓國瑜選上高雄市長，遠在高雄，他在台北市議會，罵不到韓國瑜，他就一直退步。強力監督就像電擊一樣，一電就會整個跳起來、活起來，活動力就會強。他們現在就是「欠電」。

王世堅說，他當時是就事論事，「我是台北市議會，韓國瑜是北農總經理」，當時水果蔬菜價格高漲，市民怨聲載道。

王世堅也解釋，他不是因為新潮流而打韓，因為他沒有派系，頂多自己是一人派系--「堅系」，所以他質詢北農總經理，希望韓國瑜要杜絕菜蟲，應該要負責嘛！

王世堅也坦承，韓國瑜在北農任內是很認真做，因為那個工作適合他，他的生活習慣跟一般人不同，晝伏夜出，喜歡交朋友、聊天。所以北農很適合他，因為北農半夜進貨，工作到早上。

王世堅也送給韓國瑜4個字，「適才適所」。至於韓國瑜和柯文哲哪一個施政有感？王世堅評論，韓國瑜是「笨」不是「壞」，柯文哲「是壞，又很聰明」，因為柯文哲智商157，所以不罵柯文哲笨，但一個人不笨、又很壞、又聰明，是很可怕的。

(中時電子報)