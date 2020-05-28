美國聯準會（Fed）27日發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，經濟活動受新冠疫情衝擊仍持續衰減，企業基於不確定性瀰漫，對經濟復甦前景偏向悲觀。報告也提到，有美企反應失業補貼太過優渥，影響勞工就業意願，致使招聘遇到困難。

Fed 12個轄區分行從4月初迄至5月18日所做的景氣調查報告顯示，這段期間在防疫封鎖令下，全美大部分零售商與餐廳關閉，勞動市場持續惡化，消費支出加劇萎縮。

Fed報告指出，隨著商業活動解封重啟，受調企業多預期整體經濟活動可望回溫，但經濟展望仍充滿不確定性，企業對復甦步調趨向悲觀。

最新褐皮書還提到，有幾個轄區的受訪企業反應，政府為幫失業勞工紓困提供的津貼補助過於慷慨，反而增加他們重新招聘人手的難度。

川普政府為幫受疫情重創的企業與民眾解燃眉之急，祭出美國史上規模最大的刺激經濟方案，其中包括在一般失業救濟金外，加發每周600美元的補貼。

這造成遭解雇的低薪勞工，光是領取失業補助金都比他們的工作收入還高，降低他們重返職場的意願。

(工商 )