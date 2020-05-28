美國商務部28日公布第一季國內生產毛額（GDP）修正值，季減年率達5％，緊縮幅度大於初值的4.8％，同日出爐的4月耐久財訂單月減17.2％，兩項數據雙雙遜於市場預期，凸顯新冠肺炎疫情重創美國經濟。

美國第一季GDP經季調後下滑5％，創下2008年全球金融危機以來最大緊縮幅度，逆轉2019年第四季的成長2.1％，意味著美國史上最長經濟擴張告終。

美國經濟分析局（BEA）指出，首季GDP下滑反映政府防範新冠肺炎疫情擴散的措施。美國政府3月宣布封城令，企業和學校改採在家辦公和遠距教學，消費者取消或重新安排支出計畫，導致需求急速萎縮。

美國第一季GDP下修主要因為存貨投資減少。儘管第一季美國政府支出和住宅固定投資增加，但個人消費支出、民間庫存投資、非住宅固定投資和出口皆呈現下滑。

雪上加霜的是，經濟學家預估美國第二季經濟將更糟，連續兩季負成長即代表經濟陷入衰退。美國財經網站MarketWatch調查經濟學家意見，預估第二季GDP季減年率恐高達27.7％。

美國商務部同日公布，4月耐久財訂單月減17.2％，降幅大於《華爾街日報》調查經濟學家意見預估的月減17％，亦不如3月修正後的數據月減16.6％。

4月主要產品類別的耐久財訂單全面下滑，若排除波動較大的交通運輸設備，4月耐久財訂單月減7.2％。排除國防設備，4月耐久財訂單月減16.2％。

衡量企業支出的重要指標－扣除飛機後的非國防資本財訂單，4月數據月減5.8％。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）在報告中指出，雖然目前的經濟低迷不是因為資本支出下滑引起，但投資支出疲弱可能要一段時間才會消散。

(工商 )