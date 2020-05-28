受到新冠肺炎疫情打擊，美國失業率躥升，國內生產毛額（GDP）暴跌，但尖牙股（FAANG）為首的美國科技大廠股價仍然逆勢上漲，在華爾街上演V型復甦。

尖牙股為近期美股反彈的主要推動力。尖牙股中的臉書、網飛和亞馬遜，近幾日股價皆再創新高，而蘋果和谷歌母公司Alphabet，股價距離歷史新高水準也只有咫尺之遙。

此外，成份股包括特斯拉、推特、輝達和阿里巴巴等科技大廠的紐約證交所（NYSE）FANG+股價指數，2020年迄今躥升24％，盤旋在新高水準。同期標普500指數下跌7％，美國小型股指標羅素2000指數跌幅達15％。

投資人湧進尖牙股不僅意味著，市場相信科技大廠能安然度過這場公衛危機，也反映疫情只會讓大眾更加依賴科技。

Principal Global Investors首席策略師薩賀（Seema Shah）表示，科技大廠因為封城和社交距離限制而受惠。

亞馬遜可以說是最不受疫情影響的企業，居家防疫加速民眾轉往線上購物。隨著美國數百萬名員工在家上班，企業依賴亞馬遜和微軟等大廠的雲端運算平台。

網飛也是因疫情受惠的企業之一，疫情期間民眾出不了門，又沒有時況比賽可看，只能追劇解悶了。

疫情雖然影響蘋果的亞洲供應鏈，和衝擊iPhone需求，不過該公司第一季營收仍然增加1％。臉書與Alphabet的廣告業務也受疫情影響，不過沒有外界想像的那麼糟。Alphabet第一季廣告收入依舊成長，只是不如以往強勁。

在目前充滿不確定的時代，科技股逆勢上漲反映投資人渴求成長。SunTrust Advisory Services首席市場策略師勒納（Keith Lerner）表示，投資人對科技股深具信心，所以願意付高價買進。

(工商 )