千附實業（8383）旗下共有精密科技、機械、廠務工程及水資源等四個事業處，28日股東常會通過旗下精科事業處分割案，改成立新設股本3.8億元、100％持有的千附精密公司（暫定），董事長由千附實業董事長張瓊如兼任，分割基準日訂為今年10月1日，屆時將成為集團旗下100％持股的子公司，並計畫申請簡易上櫃。

新設的千附精密公司，主要營運廠區為中科后里廠，並向千附實業續租用台中潭子廠部分廠區。千附旗下精科事業處主要客戶，包括全球光電設備領導廠商、全球國防工業領導廠商及台灣航太領導廠商，新公司期許未來能成為全球大型超高真空腔體製造廠之一。

千附實業董事長張瓊如表示，千附精密公司完成分割後，初設的公司股本3.8億元，未來將以獨特的高精密加工能力，結合不鏽鋼、鋁合金厚板焊接和表面潔淨技術，承製各式光電大型真空腔體、延續航太產業機身結構，及飛機引擎零組件專業加工技術、擴大承製國防產業的能量，並將業務延伸至半導體設備關鍵性零組件製造。 千附實業2019年度合併營收36.41億元，年增7.05％，創歷年新高，但EPS2.51元，略低於2018年度的2.57元。

千附實業28日股東會通過2019年度盈餘分配案，每股將配息2.5元，與2018年度相同，以28日收盤價37.1元計算，現金殖利率約6.73％；另也通過精科事業處分割案，分割基準日訂為今年10月1日。

千附實業總經理賴志明指出，雖然全球面臨新冠肺炎疫情及中美貿易戰嚴峻威脅，但公司仍致力今年營運能夠穩定成長，以回饋股東的支持。

(工商 )