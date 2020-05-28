高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）董事長黃亦翔28日在股東常會表示，旗下台灣全興廠的擴產進度如預期，第一階段先建置沖壓線，將於今年第三季進行搬遷進駐，第四季開始試車，預計明年第一季量產，未來可滿足短中期沖壓、模具及電鍍製程需求。

至於台灣全興廠第二階段，預定明年底前，建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計2021年開始量產。

同樣地，和勤旗下大陸嘉興和新第五車間擴產計畫，因今年初新冠肺炎疫情進度稍微延宕，目前廠房已建成，待驗收完畢即可裝修進駐，預計第四季開始量產。

第五車間建成後，現有的研磨設備與電鍍設備搬遷至第五車間，另也將所有會產生污水及污泥的生產製程與作業，整合到同一車間集中管理，以符合環保法規，將需要水處理的電鍍及清洗線的外觀全檢及包裝等製程一起集中管理，減少重疊的人力及水電能耗。如此一來，工廠可降低生產成本、減少耗損，再加上產品線的調整，可大幅提高毛利率。

黃亦翔強調，現任經營團隊三年來，從投資面、業務面及管理面三個方向，持續營運改善方針，逐漸展現穩健的獲利實力，且兩岸擴產計畫也逐步落實，因應公司訂單成長的產能需求。 和勤28日股東常會決議2019年度盈餘分配案，每股將配息0.06元及配股0.48元。由於天鑫投資開發代表人鄧光明2019年8月23日辭任董事職務，會中補選一席董事，由羅泳秋當選。

黃亦翔認為，和勤從模具設計、模具製作到產品產出，自製率高達九成，公司技術與製程相對成熟，近年逐步調整產品組合，已展現穩健的獲利能力，目前集團正積極進行產線整改與智能化，再造生產流程，可提高生產效率。另旗下兩岸工廠產能也將再提升，擴產後，將實現產品組合優化與生產規模擴大的加乘效果。

(工商 )