被網友封為「暗黑周杰倫」的AV男優東尼大木，去年11月被爆與友人橫山一光涉嫌強暴前輩Pierre劍的女友，兩人土下座謝罪的影片更在網路瘋傳。前陣子還有媒體爆料，指東尼大木、橫山一光已確定被判強制性交罪，未來AV界恐無人敢跟他們合作。對此，東尼大木上個月27號火大在社群網站反擊報導，還PO出不起訴處分告知書，揭開整起事件的暗黑內幕！

東尼大木上月底火大公開不起訴處分告知書，與媒體相關報導，氣憤反問「判決確定是罪犯了嗎？對做出成人應對的我？為什麼要說謊陷害我？為什麼要奪走我重要東西？」

吸引網友留言安慰東尼大木，「雖然台灣的媒體很糟糕 但是不希望會影響您跟我們台灣人之間良好的友誼 !」、「身正不怕影子斜大木老师！我支持你」甚至還有人質疑東尼大木可能被仙人跳。

其實東尼大木去年在性侵事件爆發後，曾在臉書強調自己絕沒有對女方做出強迫行為，也沒和女方發生關係，「但是學弟和女方換了場所，在那之後發生做了１個多小時。」推測因為這件事會影響到和前輩的交往，女方才會做出這種子虛烏有的控訴，更沒想到自己與學弟土下座道歉會被拍下來上傳網路。

(中時電子報)