高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，綠營想方設法要衝高投票率，要衝出57萬票，讓罷免通關，而天氣將大大影響民眾的投票率，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，6月6日那天「老天都要幫韓國瑜！」

吳子嘉在政論節目中指出，韓國瑜這次的運氣真的是「好的不得了！」因為過去幾年的高雄通通都是「乾梅」，梅雨季的期間都沒有甚麼雨勢，而當年823的大雨是下在8月，那是低氣壓；而這次的梅雨是久違的「濕梅」，儘管造成高雄淹水，但是罷韓當天「肯定也會下大雨！」

吳子嘉認為，韓國瑜的罷免投票是不可能會過的，儘管民進黨只要肯動員，憑他們在高雄的票，不計算基進黨、時代力量等小綠的選票，就超過了61萬票，「只要肯動員，罷免一定過」；但是時至今日，民進黨卻一點動員的跡象都沒有，這代表民進黨本身都沒有意願罷免韓國瑜，所以罷免的結果非常明顯！

(中時電子報)