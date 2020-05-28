謊言就如雪球般越滾越大，英國一位男子，向妻子還有岳母謊稱自己得了癌症，還找同事假扮醫生打電話給妻子，不忍心他受苦的岳母，給他2千英鎊（約台幣8萬）到美國治病，想不到竟然是一場持續9年的騙局。

受害女子露西（Lucy Witchard）與老公大衛（David Carroll），兩人2011年結婚，2015年大衛向岳母「訴苦」，表示自己罹患癌症末期，只剩5個月生命可以活，而岳母認為不能坐視不管，「我不希望我女兒變寡婦」，因此給大衛2千英鎊到美國治病。

假裝治療期間，大衛還找同事假扮醫生、不讓露西參與化療，只說癌症越來越嚴重，但露西開始覺得不對勁，或是質疑丈夫時，大衛就會發脾氣，說露西不信任她，威脅要離開；時間一久，露西家人發現，大衛在美國根本就在享樂，因此開始調查這一切，果不其然戳破大衛謊言。

露西媽媽相當無法置信，「我將過世丈夫留下來的錢給他，而他竟然傷害我們」，露西則非常氣憤，表示大衛偷走她人生許多時間，兩人對簿公堂時，大衛律師辯稱「他是一個好人，當時犯下這個錯誤，是因為患有人格分裂」，還說他裝病是在為慈善機構募款。最後大衛被判入獄26周、緩刑2年、180小時無償工作，且每月需付100英鎊（約台幣4千）償還岳母給他的2千英鎊。

(中時電子報)