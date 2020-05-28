高雄連日豪大雨，以致多處淹水，資深媒體人陳揮文接到一名高雄市民叩應(call in)，問高雄市長韓國瑜和前市長陳菊差別在哪？網友神回說，可能是現在的因素，所以韓國瑜比較認真。

陳揮文在《飛碟晚餐--陳揮文時間》節目中接受聽眾call in，一位住在高雄市三民區住20幾年的王先生表示，只要高雄下大雨，某些地方還是會淹水，他住的地方，去年7月淹得還蠻嚴重的，在之前也是會淹水。上禮拜住的地方就沒有淹水，聽說十全路滯洪池那裡沒有淹水。

主持人陳揮文問到，韓國瑜和陳菊當市長差別在哪？王先生表示，20幾年來，看到比較認真的市長，應該是韓國瑜。他可能是現在的因素，所以韓國瑜比較認真。

另住在鳳山、公司在仁武的張先生表示，陳菊執政的時候，仁武淹水讓自己的車子淹壞了。公司的門提高於路面有20、30公分，結果還是淹了將近45公分的水量。這一次疏濬之後，雨下得很大，水很快就消掉了，沒有像以前積水一大片，讓馬路交通整個癱瘓。兩者一比，水溝疏濬真的差別非常大。

(中時電子報)