林右昌在2016年對基隆擺脫吊車尾時的開心神情。（資料照，許家寧攝）

林右昌5年多來，讓基隆從吊車尾徹底翻轉成模範生。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

今公布22縣市長施政滿意度調查，基隆市長林右昌施政滿意度滿意度84.1％摘下全國第五、不滿意度僅次於新北市長侯友宜，林右昌說基隆市5年多來從「吊車尾」進步到前段班，明年更多建設將逐漸完工，有信心排名繼續「超車」。

據遠見調查顯示，林右昌施政分數為76.7分，較前一年度增加6.3分，星等從去年的4顆星上升為4.5顆；在縣市長施政滿意度為84.1％，比去年增加9.3％，排名全國第五！不滿意度則是5.5％，較去年下降8.4％，排名全國第二低，僅次於新北市市長侯友宜的3.0％

林右昌上仼的第一年，基隆在各項調查都排名墊底，他在市長室跟團隊局處長說，我們一定要努力「雪恥」，讓基隆從吊車尾一步步趕上前段班。今年在八大施政表現，都全面進步，皆為六都以外最佳。

林右昌指出，這幾年市府著墨最深的觀光、經濟與教育三大領域，進步幅度最多，這顯示市府不只在硬體建設上展現成果，軟實力上也獲得市民肯定，但我們只要開心一天就好，接下來還要繼續努力加油，明年還有更多軟硬體建設正逐步完成中。

「不只在軟硬體建設大幅進步，更同步大幅減債！」林右昌說，2014年上任之初，基隆市負債比從歷史新高的47.36％逼近舉債上限，五年多來已降到33.7％，減少40多億，基隆雖然資源比不上六都，但在極有限的資源下，施政漸漸進入豐收期，持續朝對的方向努力前進。

根據調查單位說明，此次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為2020年3月3日至31日，以晚間18：20至22：00為主並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問，各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％，信賴水準為95％。

(中時 )