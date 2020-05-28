時代不斷在改變，詐騙手法也持續推層出新，想必很多人都有接到「詐騙電話」的經驗，就算真的有疑惑，現在只要查詢165就能馬上查清楚。不過有網友就不明白有時會接到「響一聲，就掛斷」的來電，這種也是詐騙電話嗎？網曝真正用途。

原PO在PTT上表示，看到一通未接來電，查詢號碼是「一接就掛」的電話種類，好奇「會撥這種電話的人是單純吃飽太閒嗎？說是為了詐騙好像也不是」。

貼文一出，網友馬上留言「: 等你回撥就是詐騙開始」。原來，這種「一接就掛」的來電多半都是詐騙集團打來「測試還有沒有人使用」。如果有人使用，就可將電話號碼賣給電話行銷人員，簡單說就是「賣名單」的。

網友表示，「看這支電話號碼有沒有人在使用」、「確認該號碼有無使用」、「你接了就會被記錄是有效電話，之後會問你要不要貸款」、確認有人用，賣給廣告商「機器自動撥的，確認是有效號碼就掛了」、「賣有人在使用的門號名單，給電話行銷業者」、「它只是要確認有沒有人用，你被記住了」。

(中時電子報)