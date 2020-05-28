難敵新冠肺炎疫情衝擊，美國航空業掀起一波裁員潮。美國航空（American Airlines）27日宣布裁減30％的管理階層與行政部門人力，人數超過5,000人。同樣受疫情影響的還有飛機製造商波音，該公司不僅縮減產能，更大砍逾1.3萬名人力。

美國航空打算裁撤1.7萬名管理與行政團隊的三成人力，相當於5,000人。該公司在6月10日前將提供員工「自願離職計劃」，若人數不足便會採取強制開除做法。這些員工將可上班至9月底，這是航空業接受政府數十億美元紓困的條件之一。

波音目前則著手裁減超過1.3萬名人力。波音指出，他們已批准5,520名美國員工自願性離職，這些人將於未來幾周陸續離開公司。

波音亦透露，他們本周已通知美國6,770名員工遭強制開除，至於加拿大、澳洲與紐西蘭海外地區則裁員700人，而未來幾個月不排除再裁員千人。

(工商 )